Сноубордист Логинов завоевал золото ЧМ в параллельном гигантском слаломе, у Надыршиной — серебро

Россиянинодержал победу в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому на чемпионате мира по сноуборду в Рогле (Словения) .

Вторым стал итальянец Роланд Фишналлер, отставший на 0,01 секунды. Еще один представитель России Андрей Солобев на третьей позиции, а его соотечественник Игорь Слуев выбыл в 1/8 финала.

21-летний Логинов в третий раз в карьере завоевал золото чемпионата мира. В 2019 году он победил в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе.

У женщин победу одержала немка Селина Йорг. Россиянка Софья Надыршина стала второй, замкнула тройку призерок представительница Австрии Юлия Дуймовиц.

Еще одна россиянка Милена Быкова выбыла в 1/8 финала.