Биатлонист Иродов выиграл золото в спринте на ЧМ среди юниоров

Россиянинзавоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира среди юниоров по биатлону-2021 в австрийском Обертиллиахе.

Серебро у итальянца Фабио Коттрера, замкнул тройку призеров поляк Ян Гунька.

Для Иродова эта победа стала второй на соревнованиях — ранее ему удалось стать лучшим в индивидуальной гонке.

Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021

Юноши. Спринт

1. Денис Иродов (Россия) — 18.22,5 (0)

2. Фабио Коттрер (Италия) — 21,1 (0)

3. Ян Гунька (Польша) — 27,9 (1)

4. Оскар Андерссон (Швеция) — 32,9 (1)

5. Марчин Завол (Польша) — 37,9 (2)

6. Эрик Ларссон (Швеция) — 48,2 (2)

7. Марко Барале (Италия) — 58,9 (1)

8. Лукас Хаслингер (Австрия) — 1.03,4 (2)...

12. Олег Домичек (Россия) — 1.18,8 (2)...

34. Роман Бойчевский (Россия) — 2.10,7 (2)...

71. Евгений Кузьминых (Россия) — 3.35,8 (4)

У девушек словенская биатлонистка Лена Репинч выиграла спринтерскую гонку, второе место заняла итальянка Линда Цингерле. Тройку замкнула немка Селина Гротиан.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Гришина, занявшая восьмое место. Ранее она стала шестой в индивидуальной гонке.

Девушки. Спринт

1. Лена Репинч (Словения) — 17.04,9 (1+0)

2. Линда Цингерле (Италия) — 5,2 (1+0)

3. Селина Гротиан (Германия) — 11,6 (0+0)

4. Фани Бертран (Франция) — 14,2 (0+0)

5. Майя Клотен (Франция) — 19,9 (0+0)

6. Кайя Зорч (Словения) — 36,7 (0+1)...

8. Анастасия Гришина (Россия) — 39,0 (0+0)...

41. Василиса Марусова (Россия) — 2.14,6 (1+2)...

47. Влада Шишкина (Россия) — 2.28,5 (1+2)...

64. Мария Верстунина (Россия) — 3.24,5 (3+2)