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    Россиянки — шестые в командном турнире по прыжкам с трамплина на ЧМ

    Прочие Лыжи
    Женская сборная России заняла шестое место в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

    Ирина Аввакумова
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    Ирина Аввакумова

    Победу одержала сборная Австрии, второе место у «летающих лыжниц» из Словении, а бронзовыми призёрами стали норвежки.

    За сборную России выступали Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Кристина Прокопьева.

    Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ-20201
    Трамплин HS-106. Женщины. Команды

    1. Австрия (Даниэла Ирашко-Штольц, Софи Соршаг, Кьяра Хельцль, Марита Крамер) — 959,3
    2. Словения (Ника Крижнар, Спела Рогель, Урса Богатай, Эма Клинец) — 957,9
    3. Норвегия (Силье Опсет, Анна Одина Стрем, Теа Минян Бьерсет, Марен Луннбю) — 942,1
    6. Россия (Кристина Прокопьева, Софья Тихонова, Ирма Махиня, Ирина Аввакумова) — 787,4

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