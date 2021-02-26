Россиянки — шестые в командном турнире по прыжкам с трамплина на ЧМ

Женская сборная России заняла шестое место в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Победу одержала сборная Австрии, второе место у «летающих лыжниц» из Словении, а бронзовыми призёрами стали норвежки.

За сборную России выступали Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Кристина Прокопьева.

Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ-20201

Трамплин HS-106. Женщины. Команды

1. Австрия (Даниэла Ирашко-Штольц, Софи Соршаг, Кьяра Хельцль, Марита Крамер) — 959,3

2. Словения (Ника Крижнар, Спела Рогель, Урса Богатай, Эма Клинец) — 957,9

3. Норвегия (Силье Опсет, Анна Одина Стрем, Теа Минян Бьерсет, Марен Луннбю) — 942,1

6. Россия (Кристина Прокопьева, Софья Тихонова, Ирма Махиня, Ирина Аввакумова) — 787,4