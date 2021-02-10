Миронова: Хочу извиниться пред командой и болельщиками, что получилась такая стойка

Российская биатлонисткапрокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке.

Миронова зашла на два штрафных круга, а российская команда в итоге заняла 9-е место. Победу в гонке одержали норвежцы.

«Была очень тяжелая гонка, я не ожидала, что будет такое состояние. Хочу извиниться пред командой и болельщиками, что получилась такая стойка.

Здесь достаточно коварный подход. И когда я сделала 5 выстрелов, как зачастую происходит, началось перевосстановление.

Винтовка вообще не останавливалась в мишени, и не смогла закрыть две мишени.

Мы бежали здесь контрольную, и все было неплохо. Но на контрольной темп был ниже, чем сегодня, поэтому получилось вот так.

На протяжении четырех дней я испытывала большое напряжение, от которого никак не могла избавиться. Думаю, теперь напряжение уйдет.

Мы прошли акклиматизацию на сборе, но здесь тяжелая трасса — думаю, накрывает всех», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».