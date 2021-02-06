ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионовРеформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
  • 17:37
    • Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ в Ульрисехамне
  • 17:26
    • Гол Уоткинса принес «Астон Вилле» победу над «Арсеналом»
  • 15:05
    • Капитан «Реала» перенесет операцию
  • 12:03
    • Хачанов завершил выступление в Мельбурне, проиграв Синнеру
  • 07:08
    • Медведев вывел сборную России в финал ATP Cup
    Все новости спорта

    Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ в Ульрисехамне

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Глеб Ретивых занял второе место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

    Глеб Ретивых
    Глеб Ретивых

    Ретивых в финале показал результат 2 минуты 55,48 секунды.

    Победу одержал швед Оскар Свенссон, преодолевший дистанцию за 2 минуты 55,34 секунды.

    Замкнул тройку итальянец Федерико Пеллегрино, отставший от лидера на 0,3 секунды.

    Еще один россиянин Сергей Устюгов (+6,06) стал шестым.

    Лыжные гонки
    Ульрисехамн (Швеция). Кубок мира
    Мужчины. Индивидуальный спринт. Спринт (К)

    1. Оскар Свенссон (Швеция) — 2.55,34
    2. Глеб Ретивых (Россия) — отставание 0,14
    3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,30
    4. Ришар Жув (Франция) — 0,31
    5. Люка Шанава (Франция) — 1,19
    6. Сергей Устюгов (Россия) — 6,06

    В женском спринте лучшей стала шведка Майя Дальквист — 3 минуты 20,59 секунды.

    Второй стала ее соотечественница Юханна Хагстрем (+0,30 секунды). Третье место заняла американка Джессика Диггинс (+0,39 секунды).

    Лыжные гонки
    Ульрисехамн (Швеция). Кубок мира
    Женщины. Индивидуальный спринт. Спринт (К)

    1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.20,59
    2. Юханна Хагстрем (Швеция) — отставание 0,30
    3. Джессика Диггинс (США) — 0,39
    4. Ханна Фальк (Швеция) — 0,72
    5. Ева Уревц (Словения) — 1,13
    6. Юнна Сундлинг (Швеция) — 1,74

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ювентус» с «Ромой»?
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • «Фенербахче» и «Галатасарай» устроят войну?
  • «Фенербахче» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Игра с «Оттавой» получится простой для «Монреаля»?
  • «Оттава» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Уэска — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Медведев — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Рублев — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон