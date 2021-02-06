Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ в Ульрисехамне

Ретивых в финале показал результат 2 минуты 55,48 секунды.
Победу одержал швед Оскар Свенссон, преодолевший дистанцию за 2 минуты 55,34 секунды.
Замкнул тройку итальянец Федерико Пеллегрино, отставший от лидера на 0,3 секунды.
Еще один россиянин Сергей Устюгов (+6,06) стал шестым.
Лыжные гонки
Ульрисехамн (Швеция). Кубок мира
Мужчины. Индивидуальный спринт. Спринт (К)
1. Оскар Свенссон (Швеция) — 2.55,34
2. Глеб Ретивых (Россия) — отставание 0,14
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,30
4. Ришар Жув (Франция) — 0,31
5. Люка Шанава (Франция) — 1,19
6. Сергей Устюгов (Россия) — 6,06
В женском спринте лучшей стала шведка Майя Дальквист — 3 минуты 20,59 секунды.
Второй стала ее соотечественница Юханна Хагстрем (+0,30 секунды). Третье место заняла американка Джессика Диггинс (+0,39 секунды).
Лыжные гонки
Ульрисехамн (Швеция). Кубок мира
Женщины. Индивидуальный спринт. Спринт (К)
1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.20,59
2. Юханна Хагстрем (Швеция) — отставание 0,30
3. Джессика Диггинс (США) — 0,39
4. Ханна Фальк (Швеция) — 0,72
5. Ева Уревц (Словения) — 1,13
6. Юнна Сундлинг (Швеция) — 1,74