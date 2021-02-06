Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ в Ульрисехамне

Российский лыжникзанял второе место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

Ретивых в финале показал результат 2 минуты 55,48 секунды.

Победу одержал швед Оскар Свенссон, преодолевший дистанцию за 2 минуты 55,34 секунды.

Замкнул тройку итальянец Федерико Пеллегрино, отставший от лидера на 0,3 секунды.

Еще один россиянин Сергей Устюгов (+6,06) стал шестым.

Лыжные гонки

Ульрисехамн (Швеция). Кубок мира

Мужчины. Индивидуальный спринт. Спринт (К)

1. Оскар Свенссон (Швеция) — 2.55,34

2. Глеб Ретивых (Россия) — отставание 0,14

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,30

4. Ришар Жув (Франция) — 0,31

5. Люка Шанава (Франция) — 1,19

6. Сергей Устюгов (Россия) — 6,06

В женском спринте лучшей стала шведка Майя Дальквист — 3 минуты 20,59 секунды.

Второй стала ее соотечественница Юханна Хагстрем (+0,30 секунды). Третье место заняла американка Джессика Диггинс (+0,39 секунды).

Лыжные гонки

Ульрисехамн (Швеция). Кубок мира

Женщины. Индивидуальный спринт. Спринт (К)

1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.20,59

2. Юханна Хагстрем (Швеция) — отставание 0,30

3. Джессика Диггинс (США) — 0,39

4. Ханна Фальк (Швеция) — 0,72

5. Ева Уревц (Словения) — 1,13

6. Юнна Сундлинг (Швеция) — 1,74