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    Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

    Прочие Лыжи
    На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне прошел мужской масс-старт на 15 километров.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Победителем стал россиянин Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 35 минут 16,3 секунды.

    Несмотря на попадание в завал, россиянин завоевал золото, опередив на 0,4 секунды норвежцев Йоханнеса Клебо и Пола Голберга.

    Сергей Устюгов финишировал седьмым, Илья Семиков — восьмым, а Иван Якимушкин — девятым.

    Лыжные гонки
    Фалун (Швеция). Кубок мира
    Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

    1. Александр Большунов (Россия) — 35.16,3
    2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,4
    3. Пол Голберг (Норвегия) — 0,4
    4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 4,0
    5. Шур Рете (Норвегия) — 4,3
    6. Франческо Де Фабиани (Италия) — 4,9
    7. Сергей Устюгов (Россия) — 5,9
    8. Илья Семиков (Россия) — 6,4
    9. Иван Якимушкин (Россия) — 6,6
    12. Денис Спицов (Россия) — 9,9
    17. Артем Мальцев (Россия) — 12,4
    27. Илья Порошкин (Россия) — 17,9
    52. Андрей Ларьков (Россия) — 1.47,5

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