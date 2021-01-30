Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне прошел мужской масс-старт на 15 километров.

Победителем стал россиянин Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 35 минут 16,3 секунды.

Несмотря на попадание в завал, россиянин завоевал золото, опередив на 0,4 секунды норвежцев Йоханнеса Клебо и Пола Голберга.

Сергей Устюгов финишировал седьмым, Илья Семиков — восьмым, а Иван Якимушкин — девятым.

Лыжные гонки

Фалун (Швеция). Кубок мира

Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 35.16,3

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,4

3. Пол Голберг (Норвегия) — 0,4

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 4,0

5. Шур Рете (Норвегия) — 4,3

6. Франческо Де Фабиани (Италия) — 4,9

7. Сергей Устюгов (Россия) — 5,9

8. Илья Семиков (Россия) — 6,4

9. Иван Якимушкин (Россия) — 6,6

12. Денис Спицов (Россия) — 9,9

17. Артем Мальцев (Россия) — 12,4

27. Илья Порошкин (Россия) — 17,9

52. Андрей Ларьков (Россия) — 1.47,5