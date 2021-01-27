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    Расторгуев — победитель индивидуальной гонки на ЧЕ

    Прочие Биатлон
    Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Польше.

    Андрей Расторгуев
    Андрей Расторгуев

    Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, третье — еще один представитель Норвегии Эндре Стремсхайм.

    Россиянин Карим Халили занял четвертое место, несмотря на то, что идеально отработал на четырех огневых рубежах.

    В топ-20 также попали Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев.

    Чемпионат Европы по биатлону
    Душники-Здруй, Польша
    Мужчины. Индивидуальная гонка

    1. Андрей Расторгуев (Латвия) — 52.04,7 (1)
    2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 1.27,5 (2)
    3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) — 1.41,4 (2)
    4. Карим Халили (Россия) — 1.59,7 (0)
    5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 2.03,5 (2)
    6. Артем Прима (Украина) — 2.10,0 (3)
    7. Юстус Штрелов (Германия) — 2.17,3 (1)
    8. Йоша Буркхальтер (Швейцария) — 2.24,8 (1)...
    10. Эмильен Клод (Франция) — 2.40,9 (1)
    12. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.54,4 (3)
    14. Никита Поршнев (Россия) — 3.12,6 (2)
    27. Евгений Идинов (Россия) — 4.17,2 (3)...
    34. Евгений Гараничев (Россия) — 5.01,8 (4)...
    59. Семен Сучилов (Россия) — 6.33,1 (5)

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