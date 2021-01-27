Расторгуев — победитель индивидуальной гонки на ЧЕ

Латвийский биатлониствыиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Польше.

Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, третье — еще один представитель Норвегии Эндре Стремсхайм.

Россиянин Карим Халили занял четвертое место, несмотря на то, что идеально отработал на четырех огневых рубежах.

В топ-20 также попали Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев.

Чемпионат Европы по биатлону

Душники-Здруй, Польша

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Андрей Расторгуев (Латвия) — 52.04,7 (1)

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 1.27,5 (2)

3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) — 1.41,4 (2)

4. Карим Халили (Россия) — 1.59,7 (0)

5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 2.03,5 (2)

6. Артем Прима (Украина) — 2.10,0 (3)

7. Юстус Штрелов (Германия) — 2.17,3 (1)

8. Йоша Буркхальтер (Швейцария) — 2.24,8 (1)...

10. Эмильен Клод (Франция) — 2.40,9 (1)

12. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.54,4 (3)

14. Никита Поршнев (Россия) — 3.12,6 (2)

27. Евгений Идинов (Россия) — 4.17,2 (3)...

34. Евгений Гараничев (Россия) — 5.01,8 (4)...

59. Семен Сучилов (Россия) — 6.33,1 (5)