Французские биатлонисты выиграли эстафету в Антерсельве, Россия — третья

выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве.

Антонен Гигонна, Кентен Фийон Майе, Симон Детье и Эмильен Жаклен прошли четыре этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут и 25,8 секунды, использовав девять дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Норвегии. Йоханнес Бе, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале и Тарьей Бе заработали один штрафной круг и использовали девять дополнительных патронов.

Сборная России, взявшая бронзу, бежала эстафету в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.

Бежавший третий этап Александр Логинов пришел к своей второй стрельбе лидером, но допустил четыре промаха и ушел на штрафной круг. Эстафету он передал Латыпову на третьем месте.

Биатлон. Кубок мира

Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

1. Франция (Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Эмильян Жаклен) — 1:14.25,8 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — отставание 0,8 (1 + 9)

3. Россия (Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 50,8 (1 + 7)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 54,4 (0 + 6)

5. Италия (Дидье Бьона, Томмазо Джакомель, Томас Бормолини, Доминик Виндиш) — 1.55,1 (0 + 7)

6. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард) — 2.19,0 (0 + 10)