Васнецова победила в спринте на этапе Кубка IBU

Валерия Васнецова
biathlonrus.com
Не допустив промахов на двух огневых рубежах, Васнецова преодолела дистанцию за 20 минут 9,1 секунды.
Второе место заняла норвежка Осне Скреде, третье — француженка Лу Жанмонно.
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU. Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Валерия Васнецова (Россия) — 20.09,1 (0 шт. кругов)
2. Осне Скреде (Норвегия) — отставание 36,8 (1)
3. Лу Жанмонно (Франция) — 50,0 (0)...
11. Анастасия Гореева (Россия) — 1.02,8 (2)...
14. Полина Шевнина (Россия) — 1.11,6 (1)...
34. Ольга Мощенкова (Россия) — 1.52,1 (2)...
37. Елизавета Каплина (Россия) — 1.56,3 (2)...
45. Наталья Гербулова (Россия) — 2.00,5 (3)...
60. Тамара Воронина (Россия) — 2.24,2 (2)...
63. Анастасия Шевченко (Россия) — 2.32,4 (4)