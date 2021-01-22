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    Васнецова победила в спринте на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Валерия Васнецова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

    Валерия Васнецова
    Валерия Васнецова

    Не допустив промахов на двух огневых рубежах, Васнецова преодолела дистанцию за 20 минут 9,1 секунды.

    Второе место заняла норвежка Осне Скреде, третье — француженка Лу Жанмонно.

    Арбер-Цвизель (Германия)
    Кубок IBU. Женщины. Спринт. 7,5 км

    1. Валерия Васнецова (Россия) — 20.09,1 (0 шт. кругов)
    2. Осне Скреде (Норвегия) — отставание 36,8 (1)
    3. Лу Жанмонно (Франция) — 50,0 (0)...
    11. Анастасия Гореева (Россия) — 1.02,8 (2)...
    14. Полина Шевнина (Россия) — 1.11,6 (1)...
    34. Ольга Мощенкова (Россия) — 1.52,1 (2)...
    37. Елизавета Каплина (Россия) — 1.56,3 (2)...
    45. Наталья Гербулова (Россия) — 2.00,5 (3)...
    60. Тамара Воронина (Россия) — 2.24,2 (2)...
    63. Анастасия Шевченко (Россия) — 2.32,4 (4)

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