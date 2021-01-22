ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча«Бернли» взял крепость «Энфилда». «Ливерпуль» впервые с 2017 года проиграл дома
  • 17:16
    • Логинов — победитель индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
  • 15:06
    • Главный тренер «Реала» заразился коронавирусом
  • 17:53
    • Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
  • 17:40
    • Полузащитник ЦСКА продолжит карьеру в Турции
  • 17:26
    • Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА
    Все новости спорта

    Логинов посвятил победу умершему отцу

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями после победы в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «Было ли когда-то 4 нуля в карьере? Да, в "Ижевской винтовке" выигрывал три или четыре года назад с 4 нулями. На международном уровне в индивидуальной гонке такое впервые.

    Что касается отсутствия зрителей, то они понимают сложившуюся ситуацию. Надеюсь, им доставляет радость то, как стараются организаторы и страны сделать хотя бы так для проведения этих соревнований.

  • Логинов — победитель индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
  • Читайте по теме

    • Я бы хотел, чтобы отец это видел, потому что это была его радость. Думаю, нет смысла говорить подробности. Тем не менее, думаю, что он рад этой победе», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

    О смерти отца Александра Логинова стало известно 10 января.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадуют ли две «Боруссии» результативным футболом?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • ПСЖ использует проблемы в обороне соперника
  • ПСЖ — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Леванте» продлить домашнюю серию побед?
  • «Леванте» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 3.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Леванте — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Беневенто — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 15:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон