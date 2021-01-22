Логинов посвятил победу умершему отцу

Российский биатлонистподелился эмоциями после победы в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

«Было ли когда-то 4 нуля в карьере? Да, в "Ижевской винтовке" выигрывал три или четыре года назад с 4 нулями. На международном уровне в индивидуальной гонке такое впервые.

Что касается отсутствия зрителей, то они понимают сложившуюся ситуацию. Надеюсь, им доставляет радость то, как стараются организаторы и страны сделать хотя бы так для проведения этих соревнований.

Я бы хотел, чтобы отец это видел, потому что это была его радость. Думаю, нет смысла говорить подробности. Тем не менее, думаю, что он рад этой победе», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

О смерти отца Александра Логинова стало известно 10 января.