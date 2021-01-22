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    Логинов — победитель индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, россиянин преодолел дистанцию в 20 километров за 48 минут 41,8 секунды.

    Уходя со стрельбища на четвертом рубеже, Логинов сломал палку, но это не помешало ему почти на минуту опередить ближайшего преследователя.

    Второе место занял норвежец Штурла Легрейд, замкнул тройку сильнейших француз Кантен Фийон Майе. Они допустили по два промаха, поэтому им были начислены штрафные минуты.

    Биатлон
    Антхольц-Антерсельва (Италия). Кубок мира
    Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

    1. Александр Логинов (Россия) — 48.41,8 (0 промахов)
    2. Штурла Легрейд (Норвегия) — отставание 58,5 (2)
    3. Кантен Фийон Майе (Франция) — 1.10,6 (2)
    4. Лукас Хофер (Италия) — 1.10,7 (2)
    5. Антон Дудченко (Украина) — 1.10,9 (0)
    6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.18,1 (2)
    10. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1.56,4 (4)
    14. Евгений Гараничев (Россия) — 2.11,2 (2)
    50. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.37,9 (4)
    51. Антон Бабиков (Россия) — 4.57,6 (3)
    65. Кирилл Стрельцов (Россия) — 6.05,7 (5)
    91. Илья Гаврилов (Россия) — 10.47,4 (5)

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