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    Серохвостов занял шестое место в спринте на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Филип Андерсен выиграл спринт на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

    Филип Андерсен
    Филип Андерсен

    Второе место занял его соотечественник Сиверт Баккен. Тройку замкнул немец Филипп Наврат.

    Лучшим среди россиян стал Даниил Серохвостов, показавший шестое время с проигрышем в 1 минуту и 16 секунд.

    Игорь Малиновский по неизвестным причинам не вышел на старт.

    Арбер-Цвизель (Германия)
    Кубок IBU. Мужчины
    Спринт 10 км

    1. Филип Андерсен (Норвегия) — 25.31,2 (0 шт. кругов)
    2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 53,1 (0)
    3. Филипп Наврат (Германия) — 56,3 (2)...
    6. Даниил Серохвостов — 1.15,8 (1)...
    19. Никита Поршнев (Россия) — 2.01,5 (1)...
    20. Семен Сучилов (Россия) — 2.02,3 (3)...
    49. Евгений Идинов (Россия) — 3.24,9 (3)...
    71. Рустам Каюмов (Россия) — 4.12,5 (3)...
    73. Евгений Сидоров (Россия) — 4.18,6 (2)...

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