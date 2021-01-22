Серохвостов занял шестое место в спринте на этапе Кубка IBU

Норвежский биатлониствыиграл спринт на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

Второе место занял его соотечественник Сиверт Баккен. Тройку замкнул немец Филипп Наврат.

Лучшим среди россиян стал Даниил Серохвостов, показавший шестое время с проигрышем в 1 минуту и 16 секунд.

Игорь Малиновский по неизвестным причинам не вышел на старт.

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU. Мужчины

Спринт 10 км

1. Филип Андерсен (Норвегия) — 25.31,2 (0 шт. кругов)

2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 53,1 (0)

3. Филипп Наврат (Германия) — 56,3 (2)...

6. Даниил Серохвостов — 1.15,8 (1)...

19. Никита Поршнев (Россия) — 2.01,5 (1)...

20. Семен Сучилов (Россия) — 2.02,3 (3)...

49. Евгений Идинов (Россия) — 3.24,9 (3)...

71. Рустам Каюмов (Россия) — 4.12,5 (3)...

73. Евгений Сидоров (Россия) — 4.18,6 (2)...