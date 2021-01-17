Елисеев: Я давно не боролся за медали и оказался не готов психологически

Российский биатлонистоценил свой результат в масс-старте в рамках шестого этапа Кубка мира.

27-летний спортсмен финишировал на шестом месте, допустив один промах на рубежах и отстав от лидера соревнований — норвежца Тарьея Бе на 20,1 секунды.

«На последнем большом подъеме мне пришлось отстать от Лессера где-то секунд на восемь, чтобы сохранить силы и бороться дальше.

Я спокойно и медленно отрабатывал все подъемы, чтобы со спуска уже выходить и догонять.

Промах на последнем рубеже? Давно не был в такой компании, не боролся за медали, оказался немножко не готов психологически.

Возможно, критика была не зря. Я спокойно начинал, очень сильно спасли лыжи. Сервис — боги в этот раз.

Я думаю, не зря в субботу ушел в лес и два часа катался. Думаю, это помогло. До эстафеты не успел восстановиться, а в субботу проделывал медленную долгую работу.

Она помогла. День отдыха имеет большое значение, особенно для меня, для моих мышц», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также спортсмен заявил, что он пропустит следующий этап Кубка мира в австрийском Антхольце и будет готовиться к чемпионату мира, который состоится с 10-го по 21 февраля в Поклюке (Словения).