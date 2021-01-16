Германия выиграла женскую эстафету в Оберхофе, Россия — четвертая

Второе место заняла команда Белоруссии, третьей стала сборная Швеции.
Сборная России, которую представляли Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, финишировала четвертой.
Штрафной круг у российской команды пробежала Евгения Павлова, провалившая стрельбу стоя.
Оберхоф (Германия). Кубок мира
Женщины. Эстафета 4 х 6 км
1. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн, Франциска Пройсс) — 01:14.31,5 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)
2. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина) — отставание 17,4 (0 + 9)
3. Швеция (Мона Брорссон, Лина Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 35,7 (0 + 5)
4. Россия (Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 42,5 (1 + 7)
5. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон) — 1.48,2 (2 + 10)