ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни10 определяющих моментов в карьере Руни. Легенда «МЮ» завершила карьеру игрока
  • 18:16
    • Германия выиграла женскую эстафету в Оберхофе, Россия — четвертая
  • 17:51
    • «Металлург» на домашней арене одолел «Салават Юлаев»
  • 17:14
    • «Интернасьонал» стал партнером Konami
  • 15:20
    • «Арсенал» договорился о расторжении контракта с Озилом
  • 15:07
    • Акимова выиграла спринт на этапе Кубка IBU
    Все новости спорта

    Германия выиграла женскую эстафету в Оберхофе, Россия — четвертая

    Прочие Биатлон
    Женская сборная Германии по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Биатлонистки сборной Германии
    Биатлонистки сборной Германии

    Второе место заняла команда Белоруссии, третьей стала сборная Швеции.

    Сборная России, которую представляли Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, финишировала четвертой.

    Штрафной круг у российской команды пробежала Евгения Павлова, провалившая стрельбу стоя.

    Оберхоф (Германия). Кубок мира
    Женщины. Эстафета 4 х 6 км

    1. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн, Франциска Пройсс) — 01:14.31,5 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)
    2. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина) — отставание 17,4 (0 + 9)
    3. Швеция (Мона Брорссон, Лина Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 35,7 (0 + 5)
    4. Россия (Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 42,5 (1 + 7)
    5. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон) — 1.48,2 (2 + 10)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» прервать серию «Фулхэма»?
  • «Фулхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Продолжит ли ПСЖ свою победную серию матчем с «Анже»?
  • «Анже» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Выстоят ли «святые» на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Прогноз на матч Страсбур — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон