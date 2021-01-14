Халили занял пятое место в спринте на этапе Кубка IBU

Норвежский биатлонистстал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Арбере.

Вторым стал его соотечественник Филип Андерсен. Третьим финишировал еще один представитель Норвегии Сиверт Баккен.

Лучшим из россиян стал Карим Халили, финишировавший пятым. Семен Сучилов показал шестой результат, Даниил Серохвостов — десятый.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия

Спринт. Мужчины

1. Александр Андерсен — 24.58,1

2. Филип Андерсен — отставание 11,9

3. Сиверт Баккен (все Норвегия)– +18,8…

5. Карим Халили — +37,7

6. Семен Сучилов — +40,6…

10. Даниил Серохвостов — +53,4…

24. Никита Поршнев — +1.31,5…

40. Евгений Сидоров — +2.07,2…

62. Евгений Идинов — +2.43,9

63. Илья Гаврилов — +2.44,0…

82. Рустам Каюмов (все — Россия) — +3.29,2.