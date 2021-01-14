Халили занял пятое место в спринте на этапе Кубка IBU

Карим Халили
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Вторым стал его соотечественник Филип Андерсен. Третьим финишировал еще один представитель Норвегии Сиверт Баккен.
Лучшим из россиян стал Карим Халили, финишировавший пятым. Семен Сучилов показал шестой результат, Даниил Серохвостов — десятый.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Спринт. Мужчины
1. Александр Андерсен — 24.58,1
2. Филип Андерсен — отставание 11,9
3. Сиверт Баккен (все Норвегия)– +18,8…
5. Карим Халили — +37,7
6. Семен Сучилов — +40,6…
10. Даниил Серохвостов — +53,4…
24. Никита Поршнев — +1.31,5…
40. Евгений Сидоров — +2.07,2…
62. Евгений Идинов — +2.43,9
63. Илья Гаврилов — +2.44,0…
82. Рустам Каюмов (все — Россия) — +3.29,2.