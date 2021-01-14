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    Халили занял пятое место в спринте на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Александр Андерсен стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Арбере.

    Карим Халили
    Карим Халили

    Вторым стал его соотечественник Филип Андерсен. Третьим финишировал еще один представитель Норвегии Сиверт Баккен.

    Лучшим из россиян стал Карим Халили, финишировавший пятым. Семен Сучилов показал шестой результат, Даниил Серохвостов — десятый.

    Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
    Спринт. Мужчины

    1. Александр Андерсен — 24.58,1
    2. Филип Андерсен — отставание 11,9
    3. Сиверт Баккен (все Норвегия)– +18,8…
    5. Карим Халили — +37,7
    6. Семен Сучилов — +40,6…
    10. Даниил Серохвостов — +53,4…
    24. Никита Поршнев — +1.31,5…
    40. Евгений Сидоров — +2.07,2…
    62. Евгений Идинов — +2.43,9
    63. Илья Гаврилов — +2.44,0…
    82. Рустам Каюмов (все — Россия) — +3.29,2.

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