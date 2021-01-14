Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, Кайшева — 19-я

Норвежская биатлонистка с одним кругом штрафа на девять секунд опередила итальянку Доротею Вирер, которая прошла дистанцию без промахов. Замкнула тройку призерок австрийка Лиза Тереза Хаузер.
Лучшей из россиянок является Ульяна Кайшева, которая с кругом штрафа заняла 19-е место, уступив лидеру минуту и 11 секунд.
Светлана Миронова стала 21-й с двум кругами штрафа, дебютантка нынешнего сезона Кубка мира Екатерина Носкова пришла к финишу 50-й.
Биатлон. Кубок мира. 6-й этап
Женщины. Спринт 7,5 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 22.33,8 (1 шт. круг)
2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 9,3 (0)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 12,6 (0)
4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 19,4 (0)
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 23,5 (1)
6. Франциска Пройсс (Германия) — 33,5 (1) ...
19. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.11,5 (1) ...
21. Светлана Миронова (Россия) — 1.14,3 (2)...
41. Лариса Куклина (Россия) — 1.49,6 (2)...
43. Евгения Павлова (Россия) — 1.50,7 (2)...
50. Екатерина Носкова (Россия) — 1.59,0 (3)...
72. Ирина Казакевич (Россия) — 2.54,2 (5)