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    Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, Кайшева — 19-я

    Прочие Биатлон
    Норвежка Тириль Экхофф выиграла женскую спринтерскую гонку на 7,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

    Тириль Экхофф
    Тириль Экхофф

    Норвежская биатлонистка с одним кругом штрафа на девять секунд опередила итальянку Доротею Вирер, которая прошла дистанцию без промахов. Замкнула тройку призерок австрийка Лиза Тереза Хаузер.

    Лучшей из россиянок является Ульяна Кайшева, которая с кругом штрафа заняла 19-е место, уступив лидеру минуту и 11 секунд.

    Светлана Миронова стала 21-й с двум кругами штрафа, дебютантка нынешнего сезона Кубка мира Екатерина Носкова пришла к финишу 50-й.

    Биатлон. Кубок мира. 6-й этап
    Женщины. Спринт 7,5 км

    1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 22.33,8 (1 шт. круг)
    2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 9,3 (0)
    3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 12,6 (0)
    4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 19,4 (0)
    5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 23,5 (1)
    6. Франциска Пройсс (Германия) — 33,5 (1) ...
    19. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.11,5 (1) ...
    21. Светлана Миронова (Россия) — 1.14,3 (2)...
    41. Лариса Куклина (Россия) — 1.49,6 (2)...
    43. Евгения Павлова (Россия) — 1.50,7 (2)...
    50. Екатерина Носкова (Россия) — 1.59,0 (3)...
    72. Ирина Казакевич (Россия) — 2.54,2 (5)

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