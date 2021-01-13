Елисеев: Очень тяжело далась стрельба

Российский биатлонистподвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, где занял 10-е место.

«Начал поспокойнее, мне попался кто-то из французов, примерно 300 метров шел за ним, чтобы втянуться в гонку.

Потом уже начал работать в своем ритме. Все равно очень тяжело, специально выбирал группу подальше.

Думаю, со спусков это помогло, выкаты были дальше, но в подъемах подразбили. Пока еще сложно сказать, угадал я или нет.

Очень тяжело далась стрельба. Ветер был и слева, и справа. Все пытался поймать штиль, но мне повезло, что ветер был такой же, что лежа на пристрелке.

Стоя уже трудовой ноль, очень сильно концентрировался», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».