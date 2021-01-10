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    Российские лыжники выступят на ЧМ под флагом FIS

    Прочие Лыжи
    Сборная России на предстоящем чемпионате мира будет выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS) и названием National athletes of Russia.

    Российские лыжники снова выступят под нейтральным флагом
    Российские лыжники снова выступят под нейтральным флагом

    Турнир пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 22 февраля по 7 марта.

    В случае победы российских спортсменов на церемониях награждения будет исполняться гимн FIS, сообщила ТАСС глава Ассоциации лыжных видов спорта России, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    Президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский подтвердил принятое решение.

    «Конечно, оно также касается прыгунов и двоеборцев. К чемпионату мира будем готовить новую форму и комбинезоны», — заметил он.

    Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом.

    Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

    На чемпионате мира в Оберстдорфе будут разыграны 24 комплекта наград в лыжных гонках, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.

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