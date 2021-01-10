Российские лыжники выступят на ЧМ под флагом FIS

на предстоящем чемпионате мира будет выступать под флагом(FIS) и названием

Турнир пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 22 февраля по 7 марта.

В случае победы российских спортсменов на церемониях награждения будет исполняться гимн FIS, сообщила ТАСС глава Ассоциации лыжных видов спорта России, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский подтвердил принятое решение.

«Конечно, оно также касается прыгунов и двоеборцев. К чемпионату мира будем готовить новую форму и комбинезоны», — заметил он.

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом.

Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

На чемпионате мира в Оберстдорфе будут разыграны 24 комплекта наград в лыжных гонках, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.