Бородавко: Шведы лучше россиян подготовили лыжи к спринту на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкампрокомментировал итоги спринтерских гонок на этапев итальянском Валь-ди-Фьемме.

В женской гонке весь пьедестал заняли шведские спортсменки. Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина показали 4-й и 5-й результаты соответственно.

У мужчин лучшим стал швед Оскар Свенссон. Он опередил россиян Глеба Ретивых и Александра Большунова.

«Шведки было очень сильны на финише, было видно, что лыжи у них скользили лучше. На финишной прямой это особенно сказалось, поэтому они обошли Наталью и Татьяну.

Есть над чем еще поработать в техническом плане, потому что на финишной прямой нельзя проигрывать по 10-12 метров. Это дело не только в лыжах.

У шведов очень хорошо работали лыжи. За счет этого Свенссон очень хорошо выкатился на финишную прямую со спуска и уехал первым.

Наши ребята ориентировались больше на Федерико Пеллегрино, было много перестроений, что в конечном итоге привело ко второму и третьему местам», — сказал Бородавко ТАСС.

«Тур де Ски» завершится 10 января. В этот день пройдут женский и мужской масс-старты.