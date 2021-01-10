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    Бородавко: Шведы лучше россиян подготовили лыжи к спринту на «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги спринтерских гонок на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

    Юрий Бородавко
    Юрий Бородавко

    В женской гонке весь пьедестал заняли шведские спортсменки. Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина показали 4-й и 5-й результаты соответственно.

    У мужчин лучшим стал швед Оскар Свенссон. Он опередил россиян Глеба Ретивых и Александра Большунова.

    «Шведки было очень сильны на финише, было видно, что лыжи у них скользили лучше. На финишной прямой это особенно сказалось, поэтому они обошли Наталью и Татьяну.

    Есть над чем еще поработать в техническом плане, потому что на финишной прямой нельзя проигрывать по 10-12 метров. Это дело не только в лыжах.

    У шведов очень хорошо работали лыжи. За счет этого Свенссон очень хорошо выкатился на финишную прямую со спуска и уехал первым.

    Наши ребята ориентировались больше на Федерико Пеллегрино, было много перестроений, что в конечном итоге привело ко второму и третьему местам», — сказал Бородавко ТАСС.

    «Тур де Ски» завершится 10 января. В этот день пройдут женский и мужской масс-старты.

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