Тренер сборной России назвал достойным выступление Большунова на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкампрокомментировал выступлениев многодневке «Тур де Ски».

«На каждой гонке он не опускался дальше призовых мест — одно третье, два вторых и пять первых. Это очень достойное выступление. Конечно, оно радует.

Гонка в гору тяжелая, и дается она непросто. Но у Александра всё было под контролем, он довел дело до победного конца в общем зачете, плюс непосредственно на завершающем этапе заехал вторым, проиграл только Спицову», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Напомним, Большунов второй раз подряд стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски».

Россиянин победил с отрывом в 3 минуты 23,9 секунды от занявшего 2-е место Мориса Манифика из Франции. Это преимущество стало самым большим в истории многодневки.