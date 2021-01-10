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    Тренер сборной России назвал достойным выступление Большунова на «Тур де Ски»

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    Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в многодневке «Тур де Ски».

    Юрий Бородавко
    Юрий Бородавко

    «На каждой гонке он не опускался дальше призовых мест — одно третье, два вторых и пять первых. Это очень достойное выступление. Конечно, оно радует.

    Гонка в гору тяжелая, и дается она непросто. Но у Александра всё было под контролем, он довел дело до победного конца в общем зачете, плюс непосредственно на завершающем этапе заехал вторым, проиграл только Спицову», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Напомним, Большунов второй раз подряд стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски».

    Россиянин победил с отрывом в 3 минуты 23,9 секунды от занявшего 2-е место Мориса Манифика из Франции. Это преимущество стало самым большим в истории многодневки.

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