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    Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де ски»

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    Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де ски» в Валь-ди-Фьемме.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева

    Непряева преодолела 10-километровую дистанцию классическим стилем за 30 минут 35,5 секунды.

    Второе место заняла немка Катарина Хенниг, а третье — шведка Эбба Андерссон.

    Отметим, что для Непряевой это вторая победа в нынешнем розыгрыше престижной многодневки.

    «Тур де Ски». 6-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
    Женщины. Масс-старт 10 км классическим ходом

    1. Наталья Непряева (Россия) — 30.35,5
    2. Катарина Хенниг (Германия) — +2,4
    3. Эбба Андерссон (Швеция) — +4,1...
    7. Алиса Жамбалова — +13,7
    8. Юлия Ступак — +15,1...
    10. Яна Кирпиченко — +27,3...
    14. Татьяна Сорина — +49,8...
    22. Анна Нечаевская — +1.19,0...
    24. Христина Мацокина — +1.22,8...
    35. Анастасия Фалеева (все — Россия) — +2.26,9

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