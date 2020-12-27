Президент ФФККР не видит нарушений в выступлении Щербаковой с температурой

Анна Щербакова
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«Щербакова не нарушила никаких правил. Да, она болела коронавирусом, пневмония — это последствие. Такая вот реакция организма, видимо.
Все это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».
Щербакова, несмотря на температуру, выиграла чемпионат России, побив два мировых рекорда. 0