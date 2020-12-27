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    Президент ФФККР не видит нарушений в выступлении Щербаковой с температурой

    Прочие Фигурное катание
    Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков объяснил ситуацию с фигуристкой Анной Щербаковой, которая выступала на чемпионате России с температурой 38 градусов.

    Анна Щербакова
    Анна Щербакова

    «Щербакова не нарушила никаких правил. Да, она болела коронавирусом, пневмония — это последствие. Такая вот реакция организма, видимо.

    Все это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

  • Щербакова выступала на ЧР с жаром в 38 градусов
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