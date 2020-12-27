Президент ФФККР не видит нарушений в выступлении Щербаковой с температурой

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР)объяснил ситуацию с фигуристкой, которая выступала на чемпионате России с температурой 38 градусов.

«Щербакова не нарушила никаких правил. Да, она болела коронавирусом, пневмония — это последствие. Такая вот реакция организма, видимо.

Все это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

Щербакова, несмотря на температуру, выиграла чемпионат России, побив два мировых рекорда. 0