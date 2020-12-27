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    Щербакова выступала на ЧР с жаром в 38 градусов

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Анна Щербакова выступала в короткой программе на чемпионате России с температурой 38 градусов, сообщает «Р-Спорт».

    Анна Щербакова
    Анна Щербакова

    Щербакова, одержавшая победу на турнире, измерила температуру перед разминкой короткой программы 25 декабря. Оказалось, что у спортсменки жар.

    Тренеры предложили ей сняться с турнира, но она вышла на лед и выиграла короткую программу.

    На следующий день перед разминкой произвольной Щербакова отказалась измерять температуру.

  • Щербакова выиграла чемпионат России, опередив Валиеву и Трусову
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    • Отмечается, что у Щербаковой с конца ноября регулярно поднимается температура. Не исключено, что она переболела коронавирусом, так как обследование выявило у нее пневмонию. 0

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