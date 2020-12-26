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    Щербакова выиграла чемпионат России, опередив Валиеву и Трусову

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Анна Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России.

    Анна Щербакова
    Анна Щербакова

    16-летняя спортсменка стала лучшей по итогам и короткой, и произвольной программ, набрав в сумме 264,10 балла.

    Второе место заняла 14-летняя Камила Валиева, тройку лучших замкнула 16-летняя Александра Трусова.

    Елизавета Туктамышева заняла 7-е место. Ранее сообщалось, что фигуристка может пропустить произвольную программу, так как чувствует себя не очень хорошо из-за последствий коронавируса.

    Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа

    1. Анна Щербакова — 183,79
    2. Камила Валиева — 174,02
    3. Александра Трусова — 170,61
    4. Дарья Усачева — 153,84
    5. Майя Хромых — 138,98
    6. Ксения Цибинова — 134,72
    7. Мария Талалайкина — 133,43
    8. Анна Фролова — 133,43
    9. Елизавета Нугуманова — 131,37
    10. Елизавета Туктамышева — 130,69

    Итог

    1. Анна Щербакова — 264,10
    2. Камила Валиева — 254,01
    3. Александра Трусова — 246,37
    4. Дарья Усачева — 230,56
    5. Майя Хромых — 211,91
    6. Елизавета Нугуманова — 204,63
    7. Елизавета Туктамышева — 204,25 0

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