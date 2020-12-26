Щербакова выиграла чемпионат России, опередив Валиеву и Трусову

Фигуристкав третий раз подряд выиграла чемпионат России.

16-летняя спортсменка стала лучшей по итогам и короткой, и произвольной программ, набрав в сумме 264,10 балла.

Второе место заняла 14-летняя Камила Валиева, тройку лучших замкнула 16-летняя Александра Трусова.

Елизавета Туктамышева заняла 7-е место. Ранее сообщалось, что фигуристка может пропустить произвольную программу, так как чувствует себя не очень хорошо из-за последствий коронавируса.

Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова — 183,79

2. Камила Валиева — 174,02

3. Александра Трусова — 170,61

4. Дарья Усачева — 153,84

5. Майя Хромых — 138,98

6. Ксения Цибинова — 134,72

7. Мария Талалайкина — 133,43

8. Анна Фролова — 133,43

9. Елизавета Нугуманова — 131,37

10. Елизавета Туктамышева — 130,69

Итог

1. Анна Щербакова — 264,10

2. Камила Валиева — 254,01

3. Александра Трусова — 246,37

4. Дарья Усачева — 230,56

5. Майя Хромых — 211,91

6. Елизавета Нугуманова — 204,63

7. Елизавета Туктамышева — 204,25 0