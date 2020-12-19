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    Драчев: Мы сделали из Логинова чемпиона мира, а сейчас вся наша работа развалена

    Прочие Биатлон
    Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал нынешние выступления российских биатлонистов.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    Антирекордная серия сборной России без медалей в гонках, которые идут в зачет Кубка мира, увеличилась до 37 стартов.

    «Как можно оценивать результаты? Как и весь российский народ, который смотрит то, что происходит. Без шансов выступают наши ребята.

    Причин много, в одном предложении не скажешь. Коронавирус ни при чем, он на всех действует одинаково, поэтому разговоры про болезни — это отговорки, танцору тоже всё время что-то мешает.

    Система, которую мы строили от юношей к основному составу, развалилась. Мы видим лидера Александра Логинова, который, готовился отдельно от сборной. И его результаты упали на уровень 2018 года.

    Тогда он готовился с Касперовичем, и сейчас, как понимаю, тоже. За два года мы из него сделали чемпиона мира, а сейчас, похоже, России больше не нужны медали.

    Не знаю, дотянет ли сборная России до 50 гонок без медалей. Смотрю на все, становится печально за работу, которая была проведена, а сейчас развалена в пух и прах.

    У нас стояла задача постепенно готовить ребят, и за два года мы сделали шаг вперед, сделали из Логинова чемпиона мира. Он вел команду к результатам.

    Сейчас у него появилось много других проблем, нет спарринг-партнеров, нет общей работы с командой. И теперь команда автоматически пошла вниз, и результаты Саши тоже. Мне все здесь понятно», — цитирует Драчева РИА Новости. 0

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