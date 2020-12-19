Драчев: Мы сделали из Логинова чемпиона мира, а сейчас вся наша работа развалена

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР)прокомментировал нынешние выступления российских биатлонистов.

Антирекордная серия сборной России без медалей в гонках, которые идут в зачет Кубка мира, увеличилась до 37 стартов.

«Как можно оценивать результаты? Как и весь российский народ, который смотрит то, что происходит. Без шансов выступают наши ребята.

Причин много, в одном предложении не скажешь. Коронавирус ни при чем, он на всех действует одинаково, поэтому разговоры про болезни — это отговорки, танцору тоже всё время что-то мешает.

Система, которую мы строили от юношей к основному составу, развалилась. Мы видим лидера Александра Логинова, который, готовился отдельно от сборной. И его результаты упали на уровень 2018 года.

Тогда он готовился с Касперовичем, и сейчас, как понимаю, тоже. За два года мы из него сделали чемпиона мира, а сейчас, похоже, России больше не нужны медали.

Не знаю, дотянет ли сборная России до 50 гонок без медалей. Смотрю на все, становится печально за работу, которая была проведена, а сейчас развалена в пух и прах.

У нас стояла задача постепенно готовить ребят, и за два года мы сделали шаг вперед, сделали из Логинова чемпиона мира. Он вел команду к результатам.

Сейчас у него появилось много других проблем, нет спарринг-партнеров, нет общей работы с командой. И теперь команда автоматически пошла вниз, и результаты Саши тоже. Мне все здесь понятно», — цитирует Драчева РИА Новости. 0