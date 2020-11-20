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    Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при

    Прочие Фигурное катание
    Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют в парном катании после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Судьи оценили прокат Мишиной и Галлямова в 79,34 балла.

    Второе место занимают Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (78,29), третье — Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (73,84).

    Гран-при по фигурному катанию
    3-й этап. Москва
    Rostelecom Cup. Пары. Короткая программа

    1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 79,34
    2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78,29
    3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 73,84
    4. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) — 70,62
    5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 70,11
    6. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 67,50
    7. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 58,60 0

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