Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при

Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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Судьи оценили прокат Мишиной и Галлямова в 79,34 балла.
Второе место занимают Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (78,29), третье — Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (73,84).
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап. Москва
Rostelecom Cup. Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 79,34
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78,29
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 73,84
4. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) — 70,62
5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 70,11
6. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 67,50
7. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 58,60 0