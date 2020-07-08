ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Лиги чемпионовВсе, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • 23:33
    • Федун: Тедеско продолжит работу со «Спартаком» в следующем сезоне
  • 23:00
    • Федун: На этой неделе Газизов займет пост гендиректора «Спартака»
  • 22:24
    • «Спартак» поделил очки с «Локомотивом»
  • 19:54
    • «Зенит» одержал победу над «Сочи»
  • 23:20
    • Тедеско шокирован судейством в матче с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    Роднина о возможной смене гражданства легкоатлетами РФ: Когда организация не может выполнять свои функции, это что, предательство?

    Прочие Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
    Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) готова рассмотреть заявления российских легкоатлетов о переходе в свою сборную.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    Ранее о возможной смене спортивного гражданства говорили титулованные легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Дмитрий Шубенков.

  • Перспективный российский легкоатлет подал заявку на смену спортивного гражданства
  • Читайте по теме

    • «У нас много случаев, когда спортсмен получает спортивное гражданство. В чем тут что-то страшное?

    Когда организация не может выполнять свои функции, то есть одна часть контракта не выполняется, это что, предательство?

    Они же профессионалы, поэтому они находятся с любой организацией в определенных контрактных условиях.

    Если какая-то часть контракта не выполняется, то, наверное, находятся какие-то другие формы решения. Мне сейчас сложно говорить. Я не знаю, на каких они были условиях.

    Этично ли Белоруссии предлагать выступать за них? Это тоже нормальный процесс. У нас таких случаев, к счастью или сожалению, много. Это касается и профессий.

    Если у нас учатся в институтах, получают образование, а потом предлагают работать за границей, это предательство? Это чисто трудовые отношения, но мы на спорт смотрим по-другому.

    Я не могу сказать, что наших спортсменов предают или нет. Но из-за наших ребят, которые принимали допинг, страдает страна.

    Просто решая свои личные вопросы, ты не сильно волновался, как страна будет страдать, когда мы получили такое количество допинговых скандалов», — сказала Роднина Sport24.

    Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил.

    Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно.

    Руководство международной ассоциации не раз отмечало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

    Позже глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Эспаньол»
  • 1.77
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Барса» принципиального оппонента?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Как «Аталанта» сыграет в очередном домашнем матче?
  • «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Чем закончится игра сильных клубов в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.58
  • Экспресс дня 9 июля
  • Завтра в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фамаликан — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон