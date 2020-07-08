Роднина о возможной смене гражданства легкоатлетами РФ: Когда организация не может выполнять свои функции, это что, предательство?

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катаниюпрокомментировала информацию о том, что Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) готова рассмотреть заявления российских легкоатлетов о переходе в свою сборную.

Ранее о возможной смене спортивного гражданства говорили титулованные легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Дмитрий Шубенков.

«У нас много случаев, когда спортсмен получает спортивное гражданство. В чем тут что-то страшное?

Когда организация не может выполнять свои функции, то есть одна часть контракта не выполняется, это что, предательство?

Они же профессионалы, поэтому они находятся с любой организацией в определенных контрактных условиях.

Если какая-то часть контракта не выполняется, то, наверное, находятся какие-то другие формы решения. Мне сейчас сложно говорить. Я не знаю, на каких они были условиях.

Этично ли Белоруссии предлагать выступать за них? Это тоже нормальный процесс. У нас таких случаев, к счастью или сожалению, много. Это касается и профессий.

Если у нас учатся в институтах, получают образование, а потом предлагают работать за границей, это предательство? Это чисто трудовые отношения, но мы на спорт смотрим по-другому.

Я не могу сказать, что наших спортсменов предают или нет. Но из-за наших ребят, которые принимали допинг, страдает страна.

Просто решая свои личные вопросы, ты не сильно волновался, как страна будет страдать, когда мы получили такое количество допинговых скандалов», — сказала Роднина Sport24.

Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил.

Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно.

Руководство международной ассоциации не раз отмечало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

Позже глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной. 0