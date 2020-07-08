Роднина о возможной смене гражданства легкоатлетами РФ: Когда организация не может выполнять свои функции, это что, предательство?

Ранее о возможной смене спортивного гражданства говорили титулованные легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Дмитрий Шубенков.
«У нас много случаев, когда спортсмен получает спортивное гражданство. В чем тут что-то страшное?
Когда организация не может выполнять свои функции, то есть одна часть контракта не выполняется, это что, предательство?
Они же профессионалы, поэтому они находятся с любой организацией в определенных контрактных условиях.
Если какая-то часть контракта не выполняется, то, наверное, находятся какие-то другие формы решения. Мне сейчас сложно говорить. Я не знаю, на каких они были условиях.
Этично ли Белоруссии предлагать выступать за них? Это тоже нормальный процесс. У нас таких случаев, к счастью или сожалению, много. Это касается и профессий.
Если у нас учатся в институтах, получают образование, а потом предлагают работать за границей, это предательство? Это чисто трудовые отношения, но мы на спорт смотрим по-другому.
Я не могу сказать, что наших спортсменов предают или нет. Но из-за наших ребят, которые принимали допинг, страдает страна.
Просто решая свои личные вопросы, ты не сильно волновался, как страна будет страдать, когда мы получили такое количество допинговых скандалов», — сказала Роднина Sport24.
Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил.
Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно.
Руководство международной ассоциации не раз отмечало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.
Позже глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной. 0