ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Лиги чемпионовВсе, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • 19:54
    • «Зенит» одержал победу над «Сочи»
  • 16:36
    • «Гент» отправил «Ростову» запрос по Шомуродову
  • 22:13
    • Шубенков: Если не останется надежд, буду работать над сменой гражданства
  • 21:52
    • «Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» пять голов
  • 19:56
    • ЦСКА разгромил «Оренбург» на выезде
    Все новости спорта

    Шубенков: Если не останется надежд, буду работать над сменой гражданства

    Прочие Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
    Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков не исключил, что будет рассматривать вариант выступлений за другую сборную.

    Сергей Шубенков
    Сергей Шубенков

    Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов. Российские легкоатлеты могут лишиться нейтрального статуса.

    «Смена национальной команды — очень непростой вопрос. Я не хочу никуда переезжать.

    Мне очень нравится там, где я живу. Жить в России — это мой разумный выбор. Если у меня не останется надежд, я тоже буду работать в этом направлении (смены гражданства)», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».

  • Перспективный российский легкоатлет подал заявку на смену спортивного гражданства
  • Читайте по теме

    • Ранее о возможной смене спортивного гражданства говорили титулованные легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова.

    Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) заявила, что готова рассмотреть заявления российских легкоатлетов о переходе в сборную Белоруссии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Эспаньол»
  • 1.77
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Локомотив» провальную серию «Спартака»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Разгромит ли «Барса» принципиального оппонента?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Как «Аталанта» сыграет в очередном домашнем матче?
  • «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.68
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Аталанта — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фамаликан — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон