Шубенков: Если не останется надежд, буду работать над сменой гражданства

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов. Российские легкоатлеты могут лишиться нейтрального статуса.
«Смена национальной команды — очень непростой вопрос. Я не хочу никуда переезжать.
Мне очень нравится там, где я живу. Жить в России — это мой разумный выбор. Если у меня не останется надежд, я тоже буду работать в этом направлении (смены гражданства)», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».
Ранее о возможной смене спортивного гражданства говорили титулованные легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова.
Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) заявила, что готова рассмотреть заявления российских легкоатлетов о переходе в сборную Белоруссии. 0