Шубенков: Если не останется надежд, буду работать над сменой гражданства

Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м с барьерамине исключил, что будет рассматривать вариант выступлений за другую сборную.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов. Российские легкоатлеты могут лишиться нейтрального статуса.

«Смена национальной команды — очень непростой вопрос. Я не хочу никуда переезжать.

Мне очень нравится там, где я живу. Жить в России — это мой разумный выбор. Если у меня не останется надежд, я тоже буду работать в этом направлении (смены гражданства)», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».

Ранее о возможной смене спортивного гражданства говорили титулованные легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова.

Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) заявила, что готова рассмотреть заявления российских легкоатлетов о переходе в сборную Белоруссии. 0