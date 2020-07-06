Перспективный российский легкоатлет подал заявку на смену спортивного гражданства

Серебряный призер ОИ-1980рассказал, что его 16-летний сын, специализирующийся на прыжках с шестом, намерен сменить спортивное гражданство.

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Матвей Волков в феврале этого года взял высоту 5,50 м на крытом стадионе, установив неофициальный рекорд мира в возрасте до 16 лет.

«Спортивное гражданство можно получить только на основании рождения на этой территории. А с ноября правила еще ужесточили — теперь еще и хотя бы один родитель должен быть из той страны, куда атлет переходит.

Это делает смену спортивного паспорта практически невозможной. У Матвея родители родились в России, и даже если какая-то страна дает ему гражданство — World Athletics этого просто не признает.

Я внимательно изучал правила. Там есть сноска, согласно которой в силу особых обстоятельств Совет WA может рассмотреть вопрос персонально. И в результате значительно сократить срок карантина — вплоть до того, чтобы разрешить выступать спортсмену сразу.

Есть еще второй вариант. Если федерацию полностью исключают из WA, все ее спортсмены становятся свободными художниками. Могут спокойно получать спортивное гражданство другой страны.

Уже написано письмо в WA как раз касательно особого случая для смены гражданства. Если они признают, что обстоятельства действительно нестандартные и уникальные — процесс будет запущен. Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена», — приводит слова Волкова-старшего «Спорт-Экспресс». 0