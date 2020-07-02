Ласицкене: Не исключаю уход из сборной России

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высотузаявила, что может покинуть сборную России.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить штраф в World Athletics.

Из-за этого, скорее всего, российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным статусом.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной.

Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — сказала Ласицкене ТАСС. 0