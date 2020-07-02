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    Ласицкене: Не исключаю уход из сборной России

    Прочие Легкая атлетика
    Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что может покинуть сборную России.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить штраф в World Athletics.

    Из-за этого, скорее всего, российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным статусом.

    «В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной.

    Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — сказала Ласицкене ТАСС. 0

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