Драчев: Даже о сроках встречи с IBU говорить тяжело, не говоря уже про восстановление

Президент Союза биатлонистов Россииподелился мнением о сроках восстановление статуса организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Сейчас даже о сроках встречи говорить тяжело, не говоря уже про какие-то дальнейшие действия, включая восстановление.

Взаимодействие с IBU у нас было и постоянно происходит. Главный вопрос — когда начнется контактное взаимодействие, а не по телефону и письмам?

Хотелось бы во время встречи обсудить все вопросы взаимодействия, в том числе и восстановления», — сказал Драчев «Р-Спорту».

Напомним, СБР был ограничен в правах в 2017 году после серии допинговых нарушений. Россия не имеет права проводить турниры под эгидой IBU и иметь в нем своих представителей.

СБР нужно выполнить 12 критериев для восстановления, в том числе есть и финансовые обязательства. 0