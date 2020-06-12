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    Драчев: Даже о сроках встречи с IBU говорить тяжело, не говоря уже про восстановление

    Прочие Биатлон
    Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением о сроках восстановление статуса организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    «Сейчас даже о сроках встречи говорить тяжело, не говоря уже про какие-то дальнейшие действия, включая восстановление.

    Взаимодействие с IBU у нас было и постоянно происходит. Главный вопрос — когда начнется контактное взаимодействие, а не по телефону и письмам?

    Хотелось бы во время встречи обсудить все вопросы взаимодействия, в том числе и восстановления», — сказал Драчев «Р-Спорту».

    Напомним, СБР был ограничен в правах в 2017 году после серии допинговых нарушений. Россия не имеет права проводить турниры под эгидой IBU и иметь в нем своих представителей.

    СБР нужно выполнить 12 критериев для восстановления, в том числе есть и финансовые обязательства. 0

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