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    Шипулин не планирует участвовать в выборах президента СБР

    Прочие Биатлон
    Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что не будет участвовать в выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин

    «Остаюсь при своем мнении, что сейчас не лучшее время для того, чтобы совершать революцию в биатлоне.

    Мы все сконцентрированы на своем здоровье и здоровье окружающих, необходимо думать о том, как минимизировать последствия пандемии коронавируса, в том числе в спорте.

    Тем не менее решение о проведении конференции принято правлением в рамках устава, значит, люди, отвечающие за работу федерации, посчитали этот шаг необходимой мерой.

    Я не собираюсь участвовать в выборах президента СБР, не хочу сидеть на двух стульях, поэтому такой вариант даже не рассматриваю.

    Если буду нужен российскому биатлону, то готов оказать содействие в разрешении этой кризисной ситуации. Правление СБР, Владимир Петрович Драчев, тренеры — все знают мой номер телефона.

    Я готов говорить предельно честно, готов высказывать свое мнение и помогать. Это родной вид спорта, судьба которого мне не безразлична», — цитирует Шипулина ТАСС.

    В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент. Сейчас этот пост занимает Владимир Драчев. 0

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