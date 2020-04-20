Губерниев: Наши проблемы с допингом были столь глубоки, что шлейф до сих пор тянется

«Хочу акцентировать внимание на нескольких персонах. Хорошо, если Максим Максимов и Артем Истомин останутся в недрах команды А.
Максимов зарекомендовал себя отличным специалистом по стрельбе, первый сезон в сборной. Истомин — человек, который может заведовать научной группой, несмотря на молодость.
С точки зрения того, что делал Польховский, рекомендуя кандидатуры Кабукова и Королькевича, их еще нужно согласовать с Минспорта.
Если говорить про Белозерова и Норицына, то их важно сохранить в биатлонной орбите, даже пусть на региональном уровне, ведь опыт у них бесценный. Мы часто принижаем деятельность тренеров в регионах, это все работа на благосостояние нашего биатлона.
Сейчас нужно завинтить гайки за два года до Олимпиады и довериться смело Польховскому, который берет на себя ответственность. Это непросто в наше время, но он будет отвечать, и я буду первый, кто станет ему задавать вопросы, если что-то пойдет не так.
Проблемы с допинговым прошлым у нас есть. Министр спорта Матыцин прекрасно понимает масштаб событий, без консультаций в IBU не обойдется.
Но наши проблемы были столь глубоки, что шлейф тянется до сих пор на многих специалистов», — сказал Губерниев «Матч ТВ». 0