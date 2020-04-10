Логинов: Йоханнес Бё действительно силен, бороться с ним все тяжелее

Чемпион мира по биатлонуподвел итоги прошедшего сезона, а также рассказал о борьбе с норвежцем

«Как я говорил еще в Эстерсунде, месяц тренировок у меня пропал. Это была большая проблема при подготовке к первым трем этапам Кубка мира. Травмы меня беспокоили и мешали тренироваться.

Не скажу, что декабрь получился хорошим, конечно, я не удовлетворен. Я бы его оценил на 3 с плюсом. Постепенно в январе начал выполнять ту работу, которую не мог делать до этого.

На финальных этапах подготовки к чемпионату мира и на сборе в Риднау меня уже ничего не беспокоило.

Не могу сказать, что за 14 дней можно исправить ситуацию, но получилось скомпоновать отдых и нагрузку, которая нужна была. Получилось подойти к ЧМ в хорошем состоянии.

Победа на ЧМ — это огромное самоудовлетворение. Конечно, это не цель всей жизни, но я к этому шел и теперь очень рад.

Благодарен тем людям, которые мне помогли добиться этого результата. Какая следующая цель? Я не люблю прогнозы.

Йоханнес Бо действительно силен, с ним бороться все тяжелее и тяжелее. Попытаюсь подтянуть свои слабые стороны. Я буду делать максимум, чтобы показывать лучший результат.

Он на год младше меня, мы в юношах бегали с Кристиансеном. Прошли все чемпионаты мира. Тогда, наверное, Кристиансен был посильнее Бё.

Но в один момент Йоханнес очень сильно добавил, сделал уверенный шаг, перепрыгнул через голову», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». 0