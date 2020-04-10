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    Логинов: Йоханнес Бё действительно силен, бороться с ним все тяжелее

    Прочие Биатлон
    Чемпион мира по биатлону Александр Логинов подвел итоги прошедшего сезона, а также рассказал о борьбе с норвежцем Йоханнесом Бё.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «Как я говорил еще в Эстерсунде, месяц тренировок у меня пропал. Это была большая проблема при подготовке к первым трем этапам Кубка мира. Травмы меня беспокоили и мешали тренироваться.

    Не скажу, что декабрь получился хорошим, конечно, я не удовлетворен. Я бы его оценил на 3 с плюсом. Постепенно в январе начал выполнять ту работу, которую не мог делать до этого.

    На финальных этапах подготовки к чемпионату мира и на сборе в Риднау меня уже ничего не беспокоило.

    Не могу сказать, что за 14 дней можно исправить ситуацию, но получилось скомпоновать отдых и нагрузку, которая нужна была. Получилось подойти к ЧМ в хорошем состоянии.

    Победа на ЧМ — это огромное самоудовлетворение. Конечно, это не цель всей жизни, но я к этому шел и теперь очень рад.

    Благодарен тем людям, которые мне помогли добиться этого результата. Какая следующая цель? Я не люблю прогнозы.

    Йоханнес Бо действительно силен, с ним бороться все тяжелее и тяжелее. Попытаюсь подтянуть свои слабые стороны. Я буду делать максимум, чтобы показывать лучший результат.

    Он на год младше меня, мы в юношах бегали с Кристиансеном. Прошли все чемпионаты мира. Тогда, наверное, Кристиансен был посильнее Бё.

    Но в один момент Йоханнес очень сильно добавил, сделал уверенный шаг, перепрыгнул через голову», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». 0

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