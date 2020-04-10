Клишина назвала плачевной ситуацию с коронавирусом в США

Российская легкоатлетка, которая сейчас находится в Атланте, рассказала о ситуации с пандемией коронавруса в США.

«Ситуация в Америке в связи с коронавирусом зависит от штата. В каждом штате немножко разные правила. Например, в Атланте мы официально имеем право выходить на улицу, но при этом всем советуют для безопасности оставаться дома.

Предполагается, что пик по количеству зараженных в Америке придется на конец апреля. То, что сейчас творится в Нью-Йорке, — это ужасно. Честно говоря, ситуация очень плачевная.

То, что в России ввели жесткий карантин, несмотря на то что в России не так много случаев заболевания коронавирусом, как в других странах, — это самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить этот ужас, который происходит сейчас в Америке», — приводит слова Клишиной Sportrecs. 0