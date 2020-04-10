КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Моуринью провел индивидуальную тренировку в карантинАПЛ переживает кризис мотивации и формы игроков
  • 12:04
    • Стали известны подробности отмены турнира UFC 249
  • 07:01
    • Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
  • 22:28
    • Месси опроверг слухи об интересе «Интера»
  • 22:00
    • Фетисов: В России полупустые стадионы и большие зарплаты. Есть смысл задуматься об этом
  • 19:27
    • Мужской чемпионат Европы перенесен на 2022 год
    Все новости спорта

    Клишина назвала плачевной ситуацию с коронавирусом в США

    Прочие Легкая атлетикаКоронавирус в спорте
    Российская легкоатлетка Дарья Клишина, которая сейчас находится в Атланте, рассказала о ситуации с пандемией коронавруса в США.

    Дарья Клишина
    Дарья Клишина

    «Ситуация в Америке в связи с коронавирусом зависит от штата. В каждом штате немножко разные правила. Например, в Атланте мы официально имеем право выходить на улицу, но при этом всем советуют для безопасности оставаться дома.

    Предполагается, что пик по количеству зараженных в Америке придется на конец апреля. То, что сейчас творится в Нью-Йорке, — это ужасно. Честно говоря, ситуация очень плачевная.

    То, что в России ввели жесткий карантин, несмотря на то что в России не так много случаев заболевания коронавирусом, как в других странах, — это самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить этот ужас, который происходит сейчас в Америке», — приводит слова Клишиной Sportrecs. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • Фергюсон — Гэйджи
  • 1.68
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Неман» очки в домашнем матче?
  • «Неман» — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Энергетик-БГУ» продлить победную серию?
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Истаравшан» прервет беспроигрышную серию «Куктоша»?
  • «Истаравшан» — «Куктош». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Джанни Инфантино должен спасти футбол Футбол Сможет ли ФИФА вытащить футбол из коронавирусной ямы?Футбол отражает жизнь, а футбольное руководство иногда напоминает реальные правительства Вчера в 13:060
  • 12:54
    • «Ростов» может начать групповые тренировки 1 мая
  • 12:38
    • Президент «Малаги» потребовал провести расследование матча ЛЧ 7-летней давности
  • 09:39
    • Sky Sports представил сборную сезона АПЛ
    Паоло Мальдини и Себастьяно Росс Футбол Вопреки прогнозам: В финале ЛЧ 1994-го года команду Кройфа разнес «Милан»Коронавирус никак не позволяет возобновиться еврокубковым матчам, поэтому вспомним об исторической игре 1994-го Вчера в 14:240
  • Экспресс дня

  • Прервется ли светлая полоса «Энергетика»?
  • 2.60
    •
  • 13:08
    • Клишина назвала плачевной ситуацию с коронавирусом в США
  • 12:23
    • «Марсель» не будет платить полную заплату, если сезон не возобновится
  • 11:50
    • Левандовски: Я многому научился у Анри
    Футбол в Бурунди Футбол Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить игратьОфициально в стране зафиксировано всего три случая заражения коронавирусом Вчера в 00:520
  • 07:33
    • СМИ: Бундеслига вернется в начале мая
  • 11:33
    • «Ювентус» и «Интер» претендуют на форварда «Фиорентины»
  • 11:17
    • Гетце сменил агента и намерен покинуть «Боруссию» Д
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.97
  • Прогноз на матч Неман — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.64
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истаравшан — Куктош
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Локомотив Памир — Душанбе-83
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.60
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Городея — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Чинандега — Реал Эстели
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халапа — Дирианген
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — ФК Манагуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон