Участник двух Олимпиад скончался от коронавируса

Бывший итальянский бегун на средние дистанции, двукратный участник Олимпийских игрскончался в больнице на 57-м году жизни.

Две недели назад спортсмена госпитализировали с коронавирусом, сообщает Gazzetta dello Sport.

Сабиа был одним из ведущих итальянских легкоатлетов 80-х годов прошлого века. На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году он занял пятое место.

У итальянского легкоатлета остались супруга и две дочери. Коронавирусом, по всей видимости, также заразился и отец спортсмена. Мужчина находится в госпитале, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. 0