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    Участник двух Олимпиад скончался от коронавируса

    Прочие Коронавирус в спорте Легкая атлетика
    Бывший итальянский бегун на средние дистанции, двукратный участник Олимпийских игр Донато Сабиа скончался в больнице на 57-м году жизни.

    Донато Сабиа
    Донато Сабиа

    Две недели назад спортсмена госпитализировали с коронавирусом, сообщает Gazzetta dello Sport.

    Сабиа был одним из ведущих итальянских легкоатлетов 80-х годов прошлого века. На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году он занял пятое место.

    У итальянского легкоатлета остались супруга и две дочери. Коронавирусом, по всей видимости, также заразился и отец спортсмена. Мужчина находится в госпитале, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

    В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. 0

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