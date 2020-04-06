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    Хованцев: Не в курсе насчет решений СБР по моей дальнейшей работе

    Прочие Биатлон
    Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признался, что у него нет никакой информации о том, какое решение может принять правление Союза биатлонистов России (СБР) по поводу того, оставлять ли его на этой должности.

    Анатолий Хованцев
    Анатолий Хованцев

    Ранее было объявлено, что СБР подготовит предложение по формированию тренерского штаба на сезон-2020/21 до 6 апреля.

    В воскресенье, 5 апреля, глава СБР Владимир Драчев сообщил, что на 7 апреля намечено заседание правления СБР.

    «Тренерский штаб не оповещали, будем ли мы участвовать в обсуждении тех докладов или информации, которая поступила с мест.

    Я, честно сказать, в абсолютном неведении о том, какая информация есть конкретно по мне. Завтра, наверное, мы все узнаем, как ситуацию видит правление», — сказал Хованцев «Р-Спорт». 0

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