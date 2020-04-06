Хованцев: Не в курсе насчет решений СБР по моей дальнейшей работе

Анатолий Хованцев
globallookpress.com
Ранее было объявлено, что СБР подготовит предложение по формированию тренерского штаба на сезон-2020/21 до 6 апреля.
В воскресенье, 5 апреля, глава СБР Владимир Драчев сообщил, что на 7 апреля намечено заседание правления СБР.
«Тренерский штаб не оповещали, будем ли мы участвовать в обсуждении тех докладов или информации, которая поступила с мест.
Я, честно сказать, в абсолютном неведении о том, какая информация есть конкретно по мне. Завтра, наверное, мы все узнаем, как ситуацию видит правление», — сказал Хованцев «Р-Спорт». 0