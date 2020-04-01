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    Шипулин не рассматривает инициативу об отставке Драчева всерьез

    Прочие Биатлон
    Бывший лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин прокомментировал открытое письмо группы специалистов, призвавших главу СБР Владимира Драчева к немедленной отставке.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин

    «Искренне не понимаю, почему это письмо появилось именно сейчас. Полностью согласен с Димой Губерниевым, который сказал, что сейчас мы должны быть сконцентрированы на борьбе с коронавирусом, а не на выяснении каких-то отношений. Сейчас это наша общая цель, наша общая задача. Мы должны помогать друг другу.

    Вопрос доверия или недоверия к Владимиру Петровичу можно было бы обсуждать, если бы был предложен какой-то механизм выхода из кризиса, какие-то реальные кандидатуры на этот пост. Также любые изменения в руководстве Федерации должны происходить исключительно в соответствии с уставом, а не основании письма, которое было опубликовано в СМИ.

    Более того, когда выясняется, что некоторые люди, чьи фамилии изначально значились в списке, письмо на самом деле не подписывали, рассматривать эту инициативу всерьез становится крайне сложно.

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    • Письмо просто перестает вызывать доверие. Все вместе мы должны преодолеть ситуацию с коронавирусом, а потом уже задумываться над будущим биатлона и обсуждать все проблемы в открытом и честном диалоге», — цитирует Шипулина «Спорт-Экспресс». 0

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