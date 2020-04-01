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    Тренеры и ветераны биатлона призвали отправить Драчева в отставку

    Прочие Биатлон Вокруг спорта
    Российские чемпионы Олимпийских игр, ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса написали письмо президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву с просьбой уйти в отставку.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    «По нашему мнению, доверия биатлонной семьи вы не оправдали! За два года, в течение которых вы возглавляете Союз биатлонистов России, не только не были выполнены обещания, которые вы декларировали в своей программной речи на отчетно-выборной конференции, но и усугубились старые проблемы, для решения которых вы избирались на высокий пост.

    Ваша кадровая и административная политика на уровне тренерского штаба национальной сборной команды потерпела крах уже в 2018 году и, несмотря на некоторые шаги по исправлению ошибок, до сих пор не выйдет из глубокого кризиса. Причина этого — ваша непоследовательность, неумение занять жесткую позицию, а в отдельных моментах — трезво оценить ситуацию. В итоге Россия, обладая несравнимо большими на фоне стран-соперников спортивными кадрами, не в состоянии даже частично реализовать этот потенциал. Внутри национальной команды регулярно возникают конфликты, которые практически всегда выплескиваются наружу. Ни тренерский штаб, ни вы лично не в состоянии быстро погасить негативные эмоции, что сказывается на результатах. Если не предпринять грамотные и решительные шаги прямо сейчас, Олимпиада-2022 мало чем будет отличаться от Игр-2018, где наша команда выступила "для галочки".

    Мы считаем обоснованным рекомендовать вам добровольно сложить полномочия президента и продолжить работу в качестве члена правления СБР. Решение — кто в оставшееся до очередной (или внеочередной, если до нее дойдет) конференции время будет выполнять обязанности президента, пусть примет правление», — приводит текст письма ТАСС.

    Письмо подписали 24 человека. Среди подписавшихся: олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев, Ольга Медведцева, Валерий Медведцев, Александр Тихонов, Александр Алябьев, Виктор Маматов, Владимир Барнашов, Юрий Кашкаров и Анна Богалий, а также ряд заслуженных тренеров России, главные тренеры и президенты некоторых региональных федерация. 0

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