Херманн выиграла спринт в Контиолахти и завоевала Малый хрустальный глобус

Немецкая биатлонисткастала победительницей спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Пробежав один штрафной круг, Херманн преодолела дистанцию за 20 минут 0,5 секунды.

Второе место в гонке заняла немка Франциска Пройсс, третье — норвежка Тириль Экхофф, у которых один и два промаха соответственно.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая седьмое место с нулем в графе «промахи».

Малый хрустальный глобус в спринте завоевала Херманн, обогнавшая итальянку Доротею Вирер, которая провалила гонку в Контиолахти.

Биатлон. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия

Женщины. Спринт 7,5 км

1. Дениз Херрман (Германия) — 20.00,5 (1 промах).

2. Франциска Пройс (Германия) — отставание 20,1 (1).

3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +32,3 (2)…

7. Лариса Куклина (Россия) — +47,9 (0)…

24. Ирина Старых (Россия) — +1.25,1 (2)…

43. Светлана Миронова (Россия) — +1.52,1 (3)…

46. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.56,4 (3)…

64. Кристина Резцова (Россия) — +2.42,7 (4). 0