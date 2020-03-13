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    • Херманн выиграла спринт в Контиолахти и завоевала Малый хрустальный глобус
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    Херманн выиграла спринт в Контиолахти и завоевала Малый хрустальный глобус

    Прочие Биатлон
    Немецкая биатлонистка Дениз Херманн стала победительницей спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.

    Дениз Херманн
    Дениз Херманн

    Пробежав один штрафной круг, Херманн преодолела дистанцию за 20 минут 0,5 секунды.

    Второе место в гонке заняла немка Франциска Пройсс, третье — норвежка Тириль Экхофф, у которых один и два промаха соответственно.

    Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая седьмое место с нулем в графе «промахи».

    Малый хрустальный глобус в спринте завоевала Херманн, обогнавшая итальянку Доротею Вирер, которая провалила гонку в Контиолахти.

    Биатлон. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
    Женщины. Спринт 7,5 км

    1. Дениз Херрман (Германия) — 20.00,5 (1 промах).
    2. Франциска Пройс (Германия) — отставание 20,1 (1).
    3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +32,3 (2)…
    7. Лариса Куклина (Россия) — +47,9 (0)…
    24. Ирина Старых (Россия) — +1.25,1 (2)…
    43. Светлана Миронова (Россия) — +1.52,1 (3)…
    46. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.56,4 (3)…
    64. Кристина Резцова (Россия) — +2.42,7 (4). 0

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