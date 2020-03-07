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    Драчев: Призовые места рядом, прорыв будет

    Прочие Биатлон
    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал то, что российские спортсмены впервые в истории не завоевали призовых мест в эстафетных гонках на этапах Кубка мира в сезоне-2019/20.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    В субботу российская команда в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла четвертое место на этапе КМ в чешском Нове-Место.

    Пять из шести раз россияне занимали четвертое место, в шаге от медалей они остались и на чемпионате мира в Антхольце.

    «Зато у нас стабильно четвертые места. Пять четвертых мест дают возможность для доработки и устранения недостатков. Призовые места рядом, прорыв будет», — сказал Драчев ТАСС.

    Последний раз российские биатлонисты брали медаль в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде. Тогда россияне завоевали бронзу. 0

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