Драчев: Призовые места рядом, прорыв будет

Владимир Драчев
globallookpress.com
В субботу российская команда в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла четвертое место на этапе КМ в чешском Нове-Место.
Пять из шести раз россияне занимали четвертое место, в шаге от медалей они остались и на чемпионате мира в Антхольце.
«Зато у нас стабильно четвертые места. Пять четвертых мест дают возможность для доработки и устранения недостатков. Призовые места рядом, прорыв будет», — сказал Драчев ТАСС.
Последний раз российские биатлонисты брали медаль в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде. Тогда россияне завоевали бронзу. 0