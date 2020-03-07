Драчев: Призовые места рядом, прорыв будет

Глава Союза биатлонистов России (СБР)прокомментировал то, что российские спортсмены впервые в истории не завоевали призовых мест в эстафетных гонках на этапах Кубка мира в сезоне-2019/20.

В субботу российская команда в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла четвертое место на этапе КМ в чешском Нове-Место.

Пять из шести раз россияне занимали четвертое место, в шаге от медалей они остались и на чемпионате мира в Антхольце.

«Зато у нас стабильно четвертые места. Пять четвертых мест дают возможность для доработки и устранения недостатков. Призовые места рядом, прорыв будет», — сказал Драчев ТАСС.

Последний раз российские биатлонисты брали медаль в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде. Тогда россияне завоевали бронзу. 0