Захарова: Улик в отношении российского атлета не обнаружено

, представитель Министерства иностранных дел РФ, заявила, что в ходе обысков номераитальянская полиция не нашла никаких улик касательно использования спортсменом запрещенных препаратов.

«Представители итальянского корпуса карабинеров в беседе с нашими дипломатами подтвердили, что по результатам оперативных мероприятий явных улик в отношении российского атлета не обнаружено. В связи с тем что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, мы призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной», — цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, что данное мероприятие проводилось во время гонки в Антхольце. 0