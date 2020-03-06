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    Захарова: Улик в отношении российского атлета не обнаружено

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    Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел РФ, заявила, что в ходе обысков номера Александра Логинова итальянская полиция не нашла никаких улик касательно использования спортсменом запрещенных препаратов.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «Представители итальянского корпуса карабинеров в беседе с нашими дипломатами подтвердили, что по результатам оперативных мероприятий явных улик в отношении российского атлета не обнаружено. В связи с тем что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, мы призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной», — цитирует Захарову РИА Новости.

    Напомним, что данное мероприятие проводилось во время гонки в Антхольце. 0

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