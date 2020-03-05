Херманн выиграла спринт в Нове-Место, Юрлова — 11-я

Немкаодержала победу в женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Немецкая биатлонистка преодолела дистанцию в 7,5 километров за 18 минут и 51 секунду при точной стрельбе.

Второе место заняла француженка Анаис Бескон, замкнула тройку призерок чешская биатлонистка Маркета Давидова.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 11-й. Это лучший результат среди россиянок. Ее соотечественницы выступили так: Лариса Куклина — 16-я, Ирина Старых — 40-я, Ульяна Кайшева — 86-я.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Денизе Херрман (Германия) — 18.51,0 (0 промахов).

2. Анаис Бескон (Франция) — отставание 27,2 (0).

3. Маркета Давидова (Чехия) — +49,7 (1)…

8. Ханна Эберг (Швеция) — +1.22,4 (0)…

11. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.33,3 (2)…

16. Лариса Куклина (Россия) — +1.31,6 (1)…

24. Доротея Вирер (Италия) — +1.48,3 (3)…

40. Ирина Старых (Россия) — +2.18,6 (3)…

63. Кристина Резцова (Россия) — +2.59,0 (4)…

86. Ульяна Кайшева (Россия) — +4.18,6 (6). 0