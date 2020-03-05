Магазеев занял шестое место в спринте на этапе Кубка IBU

Победу в спринте одержал норвежец Сиверт Баккен, который преодолел один штрафной круг и показал результат 25 минут 49,2 секунды.
Второе место занял еще один норвежец Ларс Хельге Биркеланн, третье — француз Эмильен Клод.
Лучший среди россиян Павел Магазеев расположился на шестом месте.
Кубок IBU
Мужчины. Спринт 10 км
1. Сиверт Баккен (Норвегия) — 25.49,2 (1 шт. круг)
2. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — отставание 21,3 (0)
3. Эмильен Клод (Франция) — 25,8 (0)
4. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 27,2 (1)
5. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — 28,9 (0)
6. Павел Магазеев (Молдавия) — 36,7 (1)
9. Кирилл Стрельцов (Россия) — 46,4 (1)
10. Василий Томшин (Россия) — 49,0 (1)
19. Антон Бабиков (Россия) — 1.33,4 (1)
27. Дмитрий Иванов (Россия) — 2.15,4 (4) 0