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    Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Лахти, россиянки — четвертые

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    Женская сборная Норвегии взяла золотые медали в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Тириль Венг, Ингвильд Остберг, Тереза Йохауг и Хейди Венг преодолели дистанцию в 20 км за 50 минут и 4,8 секунды.

    Сборная Норвегии
    Сборная Норвегии

    Серебряные награды достались лыжницам из Финляндии, шведки стали третьими.

    Российская первая команда в составе Натальи Непряевой, Алисы Жамбаловой, Екатерины Смирновой и Яны Кирпиченко заняла четвертое место, уступив шведкам на финише 0,1 секунды.

    Вторая сборная России в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Анны Нечаевской и Дианы Головань финишировала седьмой.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
    11-й этап. Женщины. Эстафета

    1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Терезе Йохауг, Хейди Венг) — 50.04,8
    2. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски) — +30,3
    3. Швеция (Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Ребекка Эрн, Мая Дальквист) — +1.55,2
    4. Россия 1 (Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко) — +1.55,3. 0

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