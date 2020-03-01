Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Лахти, россиянки — четвертые

Женская сборная Норвегии взяла золотые медали в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Тириль Венг, Ингвильд Остберг, Тереза Йохауг и Хейди Венг преодолели дистанцию в 20 км за 50 минут и 4,8 секунды.

Серебряные награды достались лыжницам из Финляндии, шведки стали третьими.

Российская первая команда в составе Натальи Непряевой, Алисы Жамбаловой, Екатерины Смирновой и Яны Кирпиченко заняла четвертое место, уступив шведкам на финише 0,1 секунды.

Вторая сборная России в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Анны Нечаевской и Дианы Головань финишировала седьмой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

11-й этап. Женщины. Эстафета

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Терезе Йохауг, Хейди Венг) — 50.04,8

2. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски) — +30,3

3. Швеция (Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Ребекка Эрн, Мая Дальквист) — +1.55,2

4. Россия 1 (Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко) — +1.55,3. 0