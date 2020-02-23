Драчев рассказал об открытии уголовного дела против Логинова

Глава Союза биатлонистов Россииподтвердил, что наи его личного тренера Александра Касперовича заведено уголовное дело.

«На Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело. Это грозит разбирательствами. Почти сутки мы пробыли в полицейском участке, а с понедельника начинаются процессуальные действия. Гаджеты, телефоны — все будет просмотрено.

По итальянским законам, если был бы допинг, их могли бы посадить в тюрьму. Если ты попался на допинге, то можешь даже сесть.

Сейчас они едут домой. Если будут оставлены итальянские адвокаты, это одно. Если российские — будет совсем другая работа.

МИД очень сильно помог. К нам приехал представитель и до 2 ночи полностью работал с нами. Здесь очень сложная техническая часть, перевод.

Если в этих гаджетах и бумагах, которые были изъяты, нет никаких улик по медицинским препаратам или методам, это дело будет закрыто», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс». 0