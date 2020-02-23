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    Драчев рассказал об открытии уголовного дела против Логинова

    Прочие Биатлон Допинг Вокруг спорта
    Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил, что на Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича заведено уголовное дело.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    «На Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело. Это грозит разбирательствами. Почти сутки мы пробыли в полицейском участке, а с понедельника начинаются процессуальные действия. Гаджеты, телефоны — все будет просмотрено.

    По итальянским законам, если был бы допинг, их могли бы посадить в тюрьму. Если ты попался на допинге, то можешь даже сесть.

    Сейчас они едут домой. Если будут оставлены итальянские адвокаты, это одно. Если российские — будет совсем другая работа.

    МИД очень сильно помог. К нам приехал представитель и до 2 ночи полностью работал с нами. Здесь очень сложная техническая часть, перевод.

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    • Если в этих гаджетах и бумагах, которые были изъяты, нет никаких улик по медицинским препаратам или методам, это дело будет закрыто», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс». 0

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