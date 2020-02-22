Полиция не нашла фактов применения допинга российскими биатлонистами

Результаты обыска в расположении биатлонной сборной России не подтвердили применение спортсменами каких-либо запрещенных препаратов.

Итальянские карабинеры пришли к россиянам в 6 утра, произведя обыски в номерах биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. Позднее была досмотрена и машина Логинова.

«Итальянские власти не планируют применять ограничительных мер по отношению к членам сборной России по биатлону.

Наша сборная продолжает участвовать в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику», — говорится в заявлении российского посольства в Италии, которое цитирует «Р-Спорт».

В дипмиссии сообщили, что обыски в городе Антерсельва (Антхольц), где проходит чемпионат мира по биатлону, были инициированы прокуратурой города Больцано.

В ордере прокуратуры говорится, что от представителя Международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга, которое является уголовно наказуемым преступлением в Италии. 0