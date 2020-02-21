ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуЛукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги Европы
  • 18:55
    • «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
  • 16:33
    • Гараничев включен в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020
  • 16:17
    • Стали известны детали травмы Тарасова
  • 15:22
    • «Рубин» хочет подписать Шатова свободным агентом
  • 15:10
    • Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Ганус: Все происходящее сейчас начало внушать оптимизм насчет будущего ВФЛА

    Прочие Легкая атлетика Вокруг спорта Допинг
    Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение о заседании Рабочей группы ОКР по вопросам легкой атлетики.

    Юрий Ганус
    Юрий Ганус

    «Было хорошее, конструктивное обсуждение рабочих моментов. Честно говоря, все происходящее сейчас начало внушать оптимизм насчет будущего ВФЛА.

    Текущие решения направлены на решение проблем, которые возникли при прошлом руководстве.

    Кандидатам на пост главы ВФЛА и кандидатам в президиум важно понимать, что сейчас идет борьба не за власть, а за сохранение нашей легкой атлетики в составе международной федерации», — цитирует Гануса Sport24.ru.

    Напомним, что 21 февраля в Олимпийском комитете России состоялось плановое заседание Рабочей группы ОКР по вопросам легкой атлетики.

    Участники совещания обсудили основные аспекты подготовки и проведения внеочередной выборной Конференции ВФЛА, запланированной на 28 февраля. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Логинов не просто добыл золото на ЧМ. Он заставил замолчать всех западных критиков
  • 16/02/2020 в 18:50
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «Падерборн»
  • 1.63
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько «Бавария» забьет аутсайдеру?
  • «Бавария» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Наберет ли «Наполи» три очка в гостях у «Брешии»?
  • «Брешиа» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забьет ли «Мальорка» на «Бенито Вильямарин»?
  • «Бетис» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне«Тоттенхэму» нужно надеяться на то, что в ответном матче ему будет сопутствовать удача Вчера в 13:330
  • 09:31
    • «Лос-Анджелес» одержал победу над «Флоридой». Барков сделал дубль
  • 09:06
    • «Хьюстон» на выезде обыграл «Голден Стэйт»
  • 08:58
    • «Сакраменто» выиграл у «Мемфиса»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача НичушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:160
  • Экспресс дня

  • «Челси» должен прервать свою серию
  • 5.35
    •
  • 20:23
    • Ганус: Все происходящее сейчас начало внушать оптимизм насчет будущего ВФЛА
  • 20:03
    • Плетикоса: Надеюсь, «Спартак» и «Ростов» будут бороться за чемпионство
  • 19:56
    • «Урал» арендовал защитника «Динамо»
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • 08:45
    • «Вегас» дома переиграл «Тампу»
  • 19:42
    • Морьентес: Смолов уже стал важным игроком для «Сельты»
  • 19:21
    • «Магнитка» дома одолела «Нефтехимик»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Герта — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон