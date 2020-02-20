Большунов — победитель масс-старта на «Ски туре»

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 19 минут 34,9 секунды.
Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Хесфлот Клебо и Эмиль Иверсен, отставшие от победителя более чем на 50 секунд.
По ходу гонки Большунов сломал палку, и соотечественник Денис Спицов отдал ему свою.
Лыжные гонки. Сторлиен-Мерокер (Норвегия)
Кубок мира. «Ски тур». Масс-старт, 34 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34,9
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 51,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 51,8
4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 52,4
5. Финн Крог (Норвегия) — 52,8
10. Андрей Мельниченко (Россия) — 57,6
12. Поль Гольберг (Норвегия) — 1.18,0
13. Евгений Белов (Россия) — 1.33,8
15. Иван Якимушкин (Россия) — 1.44,4
17. Денис Спицов (Россия) — 1.47,6
27. Артем Мальцев (Россия) — 3.23,8
36. Андрей Ларьков (Россия) — 3.45,7
60. Глеб Ретивых (Россия) — 6.17,3 0