Большунов — победитель масс-старта на «Ски туре»

Российский лыжникстал победителем масс-старта на 34 километра в рамках многодневки «Ски тур».

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 19 минут 34,9 секунды.

Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Хесфлот Клебо и Эмиль Иверсен, отставшие от победителя более чем на 50 секунд.

По ходу гонки Большунов сломал палку, и соотечественник Денис Спицов отдал ему свою.

Лыжные гонки. Сторлиен-Мерокер (Норвегия)

Кубок мира. «Ски тур». Масс-старт, 34 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34,9

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 51,7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 51,8

4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 52,4

5. Финн Крог (Норвегия) — 52,8

10. Андрей Мельниченко (Россия) — 57,6

12. Поль Гольберг (Норвегия) — 1.18,0

13. Евгений Белов (Россия) — 1.33,8

15. Иван Якимушкин (Россия) — 1.44,4

17. Денис Спицов (Россия) — 1.47,6

27. Артем Мальцев (Россия) — 3.23,8

36. Андрей Ларьков (Россия) — 3.45,7

60. Глеб Ретивых (Россия) — 6.17,3 0