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    Йохауг выиграла марафон на «Ски туре»

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    На лыжной многодневке «Ски тур» прошла гонка с массовым стартом на 34 километра свободным стилем у женщин.

    Тереза Йохауг
    Тереза Йохауг

    Победу в ней одержала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 1 час 26 минут 32,8 секунды.

    Ее соотечественницы Ингвильд Остберг и Хейди Венг заняли второе и третье места соответственно.

    Лучшая среди россиянок Анна Нечаевская на 22-м месте. 23-й стала Алиса Жамбалова.

    Сторлиен-Мерокер (Норвегия). Кубок мира
    «Ски тур». Женщины. Масс-старт, 34 км (С)

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:26.32,8
    2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 4,0
    3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.21,6
    22. Анна Нечаевская (Россия) — 6.06,0
    23. Алиса Жамбалова (Россия) — 6.06,2
    40. Алия Иксанова (Россия) — 7.56,0
    43. Яна Кирпиченко (Россия) — 9.19,0
    44. Диана Головань (Россия) — 10.05,8 0

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