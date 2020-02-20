Йохауг выиграла марафон на «Ски туре»

На лыжной многодневке «Ски тур» прошла гонка с массовым стартом на 34 километра свободным стилем у женщин.

Победу в ней одержала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 1 час 26 минут 32,8 секунды.

Ее соотечественницы Ингвильд Остберг и Хейди Венг заняли второе и третье места соответственно.

Лучшая среди россиянок Анна Нечаевская на 22-м месте. 23-й стала Алиса Жамбалова.

Сторлиен-Мерокер (Норвегия). Кубок мира

«Ски тур». Женщины. Масс-старт, 34 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:26.32,8

2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 4,0

3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.21,6

22. Анна Нечаевская (Россия) — 6.06,0

23. Алиса Жамбалова (Россия) — 6.06,2

40. Алия Иксанова (Россия) — 7.56,0

43. Яна Кирпиченко (Россия) — 9.19,0

44. Диана Головань (Россия) — 10.05,8 0